Meppen: Güterzug fährt an Bahnübergang in Tanklaster

Stand: 07.02.2023 15:04 Uhr

In Meppen (Landkreis Emsland) ist am Dienstag ein Güterzug in einen mit Leim beladenen Tanklaster gefahren. Die Lokomotive entgleiste daraufhin. Menschen wurden nicht verletzt.