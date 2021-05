Stand: 05.05.2021 10:37 Uhr Meppen: Auto gerät während der Fahrt in Brand

In Meppen ist am Dienstagabend ein Auto in Brand geraten - während der Fahrt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist laut Polizei gegen 22 Uhr im Motorraum des Mercedes ein Feuer ausgebrochen. Der 46-jährige Fahrer war zu dem Zeitpunkt auf der Meppener Straße unterwegs. Er konnte das Auto rechtzeitig anhalten und verlassen. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.05.2021 | 09:30 Uhr