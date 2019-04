Stand: 03.04.2019 12:25 Uhr

Melle: Schüler finden Leiche beim Müllsammeln

Den vergangenen Freitagvormittag werden einige Drittklässler der Grundschule Eicken-Bruche in Melle (Landkreis Osnabrück) wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, haben die Kinder bei einer Müllsammelaktion außerhalb einer leerstehenden Halle eines Segelflieger-Clubs eine Leiche entdeckt. Laut Polizei handelte es sich bei dem Toten um einen 69-Jährigen. Hinsichtlich der Todesursache gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Eltern: Krisenmanagement der Schule hat versagt

Nach dem Vorfall erheben die Eltern einiger Schüler gegenüber der Nachrichtenagentur NonstopNews Vorwürfe gegen die Schulleitung: Psychologische Hilfe habe es nicht gegeben, die Schüler hätten normal mit dem Unterricht weitermachen und sogar noch eine Klassenarbeit schreiben müssen. Weiterer Kritikpunkt: Die Eltern seien nicht direkt per Telefon, sondern erst am Abend per Brief von der Schulleitung informiert worden.

Landesschulbehörde: "Wer Hilfe brauchte, hat welche bekommen"

Den Vorwürfen widerspricht die Landesschulbehörde in Lüneburg. "Die Schule hat sofort reagiert", sagte Sprecherin Bianca Schöneich. "Wer Hilfe brauchte, hat welche bekommen." Der kommissarische Schulleiter Benjamin Hettler selbst wollte sich gegenüber NDR.de nicht äußern. Die Landesschulbehörde habe noch am selben Tag drei Schulpsychologen nach Melle geschickt, so Schöneich. Die Psychologen hätten sich zunächst mit den Klassenlehrerinnen der beiden betroffenen dritten Klassen zusammengesetzt. Anschließend seien sie mit in Klassen gegangen. Dort hätten die 32 Kinder Gelegenheit gehabt, Fragen zu stellen. Den Rest des Schultages hätten die Kinder "etwas Schönes" machen dürfen, also etwa malen oder rausgehen zum Spielen, so die Schulbehörden-Sprecherin.

Psychologen auch am Wochenende erreichbar

Den Elternbrief hätten die Drittklässler noch am Freitag mit nach Hause bekommen. Darin auch die Telefonnummer des Schulleiters, der auch am Wochenende bei Bedarf Kontakt zu den Psychologen der Landesschulbehörde hergestellt hätte, sagte Schöneich. Allerdings habe keiner der Eltern das das Angebot in Anspruch genommen. "Unsere Schulpsychologie steht aber weiterhin zur Verfügung", betonte Schöneich.

