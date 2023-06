Stand: 13.06.2023 07:02 Uhr Melle: Millionen-Schaden nach Brand einer Villa mit Zahnarztpraxis

Ein Feuer hat am Montagabend große Teile eines Wohn- und Geschäftshauses in Melle (Landkreis Osnabrück) zerstört. Verletzt wurde niemand, weil laut Polizei keiner zuhause und die Zahnarztpraxis im Erdgeschoss bereits geschlossen war. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten das Feuer, das in einer Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen war, nach rund vier Stunden löschen. Anwohner waren aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.06.2023 | 06:30 Uhr