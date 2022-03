Stand: 27.03.2022 12:46 Uhr Melle: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall auf der A30

Ein 52-Jähriger ist in der Nacht zu Sonnabend auf der A30 in Fahrtrichtung Rheine verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kollidierte der Mann zwischen den Anschlussstellen Riemsloh und Melle-Ost mit seinem Auto mit dem Kleintransporter eines 33-Jährigen. Der Pkw-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen mehrere Leitplanken. Er wurde dadurch leicht verletzt. Im Krankenhaus wurde eine Atemalkoholkonzentration von über einem Promille gemessen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 11.000 Euro.

