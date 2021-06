Marx-Rücktrittsangebot: Für Bischof Bode ein starkes Zeichen Stand: 04.06.2021 19:25 Uhr Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode zeigt sich betroffen vom Rücktrittsangebot von Kardinal Reinhard Marx. "Ich kenne ihn 50 Jahre und bin sehr überrascht", sagte er dem NDR in Niedersachsen.

"Aber ich bewerte diesen Schritt als ein wirklich starkes Zeichen", so Bode weiter. Kardinal Marx, Erzbischof von München, hat den Papst darum gebeten, ihn vom Amt zu entbinden. Wegen der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche will Marx nach eigenen Worten Mitverantwortung tragen für die Taten von Amtsträgern und zugleich ein Zeichen setzen für einen neuen Aufbruch der Kirche.

"Dieser Schritt wird seine Wirkung haben"

Bode sagte, er habe hohen Respekt für die Entscheidung. "Dieser Schritt wird, weil der Kardinal so eine wichtige Figur in der Kirche in Deutschland ist, seine Wirkung haben." Denn die Kirche stehe an einem Wendepunkt, an einem sehr kritischen Punkt, an dem sich viel entscheide. Es werde kein Stein auf dem anderen bleiben. "Aber ich sehe, dass wir mit diesen Steinen etwas bauen. Das wird kein Schrottplatz, sondern eine Baustelle", sagte Bode. Dennoch bedauere er, dass Marx in Zukunft nicht mehr als Erzbischof in der Bischofskonferenz dabei sein könne. "Wir brauchen für die Erneuerung der Kirche starke Leute", so Bode, der auch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist.

Bode möchte die Zukunft mitgestalten

Mit Blick auf die Forderung mancher nach seinem Rücktritt sagte Bode: "Ich habe sehr früh dieses Zeichen gesetzt, damals als ich im Dom für die Kirche auch um Vergebung gebeten habe." Er habe "Fehler in einem bestimmten Fall" öffentlich zugegeben. Bode will, wie er sagt, trotzdem die Zukunft mitgestalten können. "Natürlich können das nicht alles dieselben, aber wir sind auch nicht alle in gleicher Weise verantwortlich." Es müssten auch welche da sein, die das gemeinsam wieder aufbauen und "da möchte ich dabei sein und deshalb habe ich mich dafür nicht entschieden".

