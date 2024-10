Stand: 22.10.2024 11:35 Uhr Kontrolle an A38: Göttinger Zoll findet Meth und Zigaretten

Das Hauptzollamt Braunschweig hat in der vergangenen Woche zwei größere Funde verzeichnet. Göttinger Zöllner hatten Fahrzeuge auf der Autobahn 38 an der Anschlussstelle Arenshausen (Thüringen) bei Friedland (Landkreis Göttingen) kontrolliert, teilte der Zoll am Dienstag mit. Im Schlafbereich eines Transporters fanden die Fahnder demnach eine versteckte Tasche mit fünf Plastikschalen. Nach Angaben des Hauptzollamts waren darin Amphetamine, augenscheinlich Crystal Meth. Die Drogen brachten rund fünf Kilogramm auf die Waage. Der Fahrer wurde festgenommen. Im Kofferraum eines Kleinbusses stießen die Zöllner auf 68 Stangen Zigaretten, also mehr als 13.000 Stück Zigaretten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wegen Hinterziehung von 2.500 Euro Tabaksteuer.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min