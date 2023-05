Stand: 09.05.2023 19:49 Uhr Marihuana-Geruch vor Doppelhaus führt Polizei zu Drogenplantagen

Die Polizei hat im Osnabrücker Land zwei Drogen-Plantagen ausgehoben. Dabei wurden mehr als 100 Cannabis-Pflanzen, ein Kilogramm fertiges Marihuana sowie eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Gegen einen 27-jährigen Mann wird unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels ermittelt. In dessen gemieteter Doppelhaushälfte in Quakenbrück hatte die Polizei bei einer Durchsuchung 63 Cannabis-Pflanzen in speziellen Zelten, eine professionelle Beleuchtungs- sowie Be- und Entlüftungsanlage und weitere Beweismittel sichergestellt. Bei einer weiteren Durchsuchung eines Hauses in Essen im Ortsteil Bevern fanden die Beamten eine weitere Cannabis-Plantage mit 46 Pflanzen sowie Drogen, Bargeld und die Schreckschusswaffe. Der 27-Jährige habe sich zum Zeitpunkt der Durchsuchungen, die bereits am vergangenen Freitag erfolgten, dort aufgehalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf die Spur des Mannes waren die Beamten nach eigenen Angaben aufgrund des Geruchs von Marihuana nahe der Doppelhaushälfte in Quakenbrück gekommen.

