Stand: 22.08.2021 14:13 Uhr Mann vor Stadion in Meppen angefahren und schwer verletzt

In Höhe des Meppener Stadions hat sich am Sonnabendnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand der 37-jährige Meppener auf der Fahrbahn und war augenscheinlich alkoholisiert. Eine 36-jährige Autofahrerin habe den Mann übersehen, hieß es. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß. Der 37-Jährige erlitt eine offene Beinfraktur und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.08.2021 | 20:00 Uhr