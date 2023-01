Stand: 13.01.2023 22:16 Uhr Mann bricht in Autohaus ein - und schlägt Eigentümer

Ein 30-Jähriger soll in der Nacht zu Donnerstag in ein Autohaus im Landkreis Emsland eingebrochen sein, einen hohen Schaden verursacht und den Besitzer geschlagen haben. Das teilte die Polizei mit. Um ins Autohaus zu gelangen, soll der mutmaßliche Einbrecher den Angaben zufolge mit einem Auto ins Schaufenster gefahren sein. Laut Polizei traf der 30-Jährige im Inneren auf den Eigentümer und schlug ihm ins Gesicht, weil dieser sich geweigert hatte, einen Schlüsselbund auszuhändigen. Dabei wurde der Eigentümer nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter soll versucht haben, das Gelände des Autohauses mit einem Transporter zu verlassen, dabei soll er mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Schlussendlich sei er zu Fuß geflüchtet, hieß es. Einsatzkräfte hätten den 30-Jährigen in der Nähe festnehmen können. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er unter Drogen gestanden haben. Der gesamte Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 100.000 Euro.

