Luftwaffe fliegt Intensivpatienten nach Münster-Osnabrück Stand: 26.11.2021 11:06 Uhr Nun beteiligt sich auch die Bundeswehr am Verlegen von Covid19-Kranken innerhalb Deutschlands. Ein Spezial-Airbus wird am frühen Freitagabend auf dem Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) erwartet.

Damit hilft nun auch die Bundeswehr bei der innerdeutschen Verteilung von Patienten, weil das Gesundheitssystem in einigen Regionen überlastet ist. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa soll der Airbus A310 MedEvac am Nachmittag auf dem bayerischen Flughafen Memmingen landen und von dort Schwerstkranke zum Flughafen Münster-Osnabrück in Nordrhein-Westfalen fliegen. Dort soll die Maschine voraussichtlich am frühen Abend eintreffen. Donnerstagabend wurden bereits per Spezialtransport und Hubschrauber zwei Covid-19-Erkrankte aus Thüringen nach Hannover verlegt.

Bundeswehr kann mehrere Spezialflugzeuge einsetzen

Derzeit stehen über die Luftwaffe zwei solcher Flugzeuge bereit - zum einen der nun zum Einsatz kommende Airbus, der als fliegende Intensivstation beschrieben wird und sechs Behandlungsplätze hat. Desweiteren gibt es eine umgerüstete Spezialmaschine, die zwei Plätze zur Intensivbehandlung hat. Auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ist zudem ein A400M MedEvac stationiert.

