Lorup: Schweinestall nach Brand komplett zerstört Stand: 13.12.2022 13:18 Uhr In den Morgenstunden ist in einem Stall im Landkreis Emsland ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei sind dabei rund 70 Tiere verbrannt.

Wie es zu dem Brand in dem Schweinestall in Lorup kam, wird derzeit ermittelt. Das Feuer brach der Poilizei zufolge gegen 5.50 Uhr aus. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 230 Tiere befanden im Inneren des Gebäudes. Die meisten Schweine konnten gerettet werden. 70 von ihnen kamen in den Flammen ums Leben. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf rund 300.000 Euro.

