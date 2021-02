Lingen: Schiff kollidiert auf Dortmund-Ems-Kanal mit Brücke Stand: 03.02.2021 11:12 Uhr Auf dem Dortmund-Ems-Kanal bei Lingen (Landkreis Emsland) ist am Mittwochmorgen ein Schiff mit einer Kanalbrücke zusammengestoßen. Dabei wurde das Führerhaus abgerissen.

Nach Angaben der Polizei wurde der Unfall gegen 7.25 Uhr gemeldet. Bei dem Havaristen handelt es sich um ein 86 Meter langes niederländischen Tankschiff. Die drei Crewmitglieder blieben unverletzt. Die Ermittler der Wasserschutzpolizei Meppen gehen davon aus, dass vor dem Zusammenstoß das Steuerhaus nicht ausreichend abgesenkt worden war. Hinweise auf eine technische Ursache lägen nicht vor, hieß es.

Schaden von rund 100.000 Euro

Das Tankschiff hatte am frühen Morgen in einer Raffinerie in Lingen entladen. Die Ballasttanks waren anschließend vor der Weiterfahrt in Richtung Süden mit Wasser gefüllt geworden. Es seien bei der Havarie weder Betriebs- noch Gefahrstoffe ausgelaufen, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein vom Schiff gefallenes Beiboot sowie mehrere Trümmerteile konnten mittlerweile geborgen werden. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Brücke und Kanal wieder frei

Sowohl die Brücke als auch der Kanal sind mittlerweile wieder für den Verkehr freigeben worden. Sie waren nach dem Unfall vorübergehend gesperrt. Dem havarierten Tanker wurde die Weiterfahrt bis zu einer Überprüfung durch einen Gutachter untersagt.

Weitere Informationen Schiff gegen Brücke: Strafbefehl gegen Kapitän Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat einen Strafbefehl in Höhe von 5.400 Euro gegen einen Kapitän beantragt. Der hatte mit seinem Schiff eine Brücke auf dem Dortmund-Ems-Kanal zerstört. (06.08.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.02.2021 | 08:30 Uhr