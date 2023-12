Stand: 08.12.2023 08:12 Uhr Lingen: Mahnwache erinnert an Brand in Brennelementefabrik

Atomkraftgegner erinnern am Freitag mit einer Mahnwache an einen Brand in der Brennelementefabrik in Lingen (Landkreis Emsland) vor fünf Jahren. Sie fordern das Aus für die Fabrik, in der weiter Brennstäbe für Atomkraftwerke hergestellt werden. Am 6. Dezember 2018 war es in einem Labor im nuklearen Bereich der Anlage zu einem Brand gekommen. Die Produktion wurde daraufhin zeitweise eingestellt. Nach dem Aus für die Atomenergie in Deutschland liefert die Lingener Firma nur noch ins Ausland.

