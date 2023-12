Stand: 14.12.2018 08:03 Uhr Demonstranten fordern Aus für Brennelemente-Fabrik

Eine Woche nach dem Feuer in der Brennelemente-Fabrik in Lingen haben sich rund 60 Menschen an einer Mahnwache beteiligt. Die Demonstranten zogen anschließend vom Lingener Bahnhof zum Rathaus. Sie fordern von der Landesregierung, dass die Fabrik sofort stillgelegt wird. Zudem gab es Kritik an der Stadt Lingen. Sie unternehme zu wenig, um die Ursache des Brandes aufzuklären, sagte ein Sprecher der Atomkraft-Gegner. Laut Umweltministerium wurde keine Radioaktivität in der Luft gemessen, Bodenproben und die Untersuchung der Luftfilteranlagen aus dem Brennelementewerk werden noch ausgewertet. Ergebnisse soll es laut Behörde Mitte der kommenden Woche geben.

