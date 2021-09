Stand: 21.09.2021 15:17 Uhr Lingen: Krone testet Maschinen in eigenem Testzentrum

Der Nutzfahrzeuge- und Landmaschinenhersteller Krone hat in Lingen (Landkreis Emsland) für rund 20 Millionen Euro ein Testzentrum für seine Maschinen gebaut. Auf dem 13 Hektar großen Gelände werden die Krone-Produkte auf ihre Langlebigkeit getestet. So kann etwa getestet werden, wie die Mechanik einer Erntemaschine auf einen unebenen Untergrund reagiert oder sich eine Dauerbelastung durch permanentes Kippen auf einen Lkw-Auflieger auswirkt - über eine nachgestellte Fahrdauer von einer Million Kilometer. Im Testzentrum soll den Angaben zufolge erforscht werden, ob die Produkte das halten, was die Kunden von ihnen erwarten, so Unternehmenschef Bernard Krone. Außerdem soll neue Technik entwickelt werden. Ein Thema dabei sei autonomes Fahren. Dazu ist ein weiterer Gebäudekomplex geplant - für weitere zehn Millionen Euro.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.09.2021 | 15:00 Uhr