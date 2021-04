Stand: 16.04.2021 07:54 Uhr Lingen: Kran sorgt nach Brückenkollision für Behinderungen

Verkehrsteilnehmer müssen in Lingen mit erheblichen Problemen rechnen. Im Ortsteil Schepsdorf hat am Donnerstagnachmittag ein rund 20 Tonnen schwerer Kran eine Behelfsbrücke gerammt. Die Ems-Brücke ist seitdem gesperrt, weil erst einmal die Statik überprüft werden muss, so ein Polizeisprecher. Bei der betroffenen Lindenstraße handelt es sich um eine Hauptverkehrsader in Lingen.

