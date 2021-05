Stand: 07.05.2021 16:39 Uhr Landräte klagen über zu wenig Impfstoff

Das Impfzentrum in der Grafschaft Bentheim muss in der kommenden Woche voraussichtlich tageweise schließen. Der Grund: Es fehlt Impfstoff. Die Lieferungen würden regelmäßig kleiner ausfallen als geplant, so Landrat Uwe Fietzek (parteilos). Er kritisiert Berichte und Erlasse des Landes Niedersachsen, nach denen Impfstoffkapazitäten erhöht würden. Auch der Diepholzer Landrat Cord Bockhop (CDU) beklagt: Man habe jetzt schon in der zweiten Woche statt der versprochenen 6.500 Impfdosen nur 4.000 erhalten. Er fürchte, in der kommenden Woche bereits vereinbarte Termine wieder absagen zu müssen.

