Stand: 26.02.2021 11:17 Uhr Landkreis Osnabrück bietet mehr Corona-Schnelltest an

Der Landkreis Osnabrück verdoppelt seine Kapazitäten für kostenlose Corona-Schnelltests von bislang fünf auf zehn. Ab Sonnabend können sich auch Bürger in Fürstenau, Georgsmarienhütte-Holzhausen, Bissendorf und Bramsche testen lassen. Ab kommenden Montag dann zusätzlich in Wallenhorst. Bislang gab es fünf Schnelltest-Standorte, und zwar in Bad Essen, Melle, Hilter, Bersenbrück und Quakenbrück.

