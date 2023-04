Stand: 13.04.2023 08:25 Uhr Landkreis Osnabrück bietet Hilfsangebot für Mediensüchtige

Immer mehr junge Erwachsene sind mediensüchtig. Der Landkreis Osnabrück will diesem Problem nun mit einer Selbsthilfegruppe begegnen. Dabei geht es nicht nur um die Handysucht. Auch der Computer oder der Fernseher können zur Droge werden. Ähnlich wie bei Spielsüchtigen löst die Mediensucht Glücksgefühle aus. Negative Folgen für die Betroffenen seien beispielsweise Schlafmangel, Probleme im Beruf oder der Schule und immer weniger soziale Kontakte, so ein Sprecher des Landkreises Osnabrück. Die erste Selbsthilfegruppe dieser Art in Osnabrück wendet sich an alle Betroffenen zwischen 20 und 40 Jahren und trifft sich einmal in der Woche.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.04.2023 | 08:30 Uhr