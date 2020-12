Stand: 09.12.2020 08:18 Uhr Landkreis Emsland will Kindertagesstätten modernisieren

Der Landkreis Emsland investiert knapp 950.000 Euro in die Kindertagesstätten im Emsland. Davon sollen mehrere Kitas modernisiert und erweitert werden. Der größte Teil des Geldes fließt nach Börgermoor in der Gemeinde Surwold und nach Lingen. Dort werden für knapp 700.000 Euro neue Gebäude gebaut, in denen künftig Kinder unter drei Jahren betreut werden sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.12.2020 | 07:30 Uhr