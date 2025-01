Stand: 15.01.2025 08:34 Uhr Landkreis Emsland erweitert Förderungen für Medizinstudierende

Der Landkreis Emsland erweitert sein Förderprogramm für Medizinstudierende und angehende Ärztinnen und Ärzte, um die medizinische Versorgung im Kreisgebiet zu sichern. So könne das praktische Jahr der Ärztinnen und Ärzte monatlich mit 400 Euro gefördert werden, sofern es in einem Krankenhaus im Emsland absolviert wird, so der Landkreis in einer Mitteilung. Außerdem sollen Medizinstudierende mit 125 Euro wöchentlich unterstützt werden, wenn sie ein Praktikum im Emsland machen. Dieses Angebot wurde nun auch auf Praxen für Kinder- und Jugendmedizin erweitert. Anträge können ab sofort gestellt werden, so der Landkreis.

