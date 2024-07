Stand: 19.07.2024 07:22 Uhr Ärztemangel: Landkreis Emsland kontert mit Förderprogramm

Der Landkreis Emsland hat in den vergangenen zehn Jahren 1,2 Millionen Euro ausgegeben, um Ärztinnen und Ärzte in die ländliche Region zu holen. Seit 2014 habe man insgesamt 65 Niederlassungen gefördert - darunter 55 Hausärzte, vier Psychotherapeuten und drei Fachärzte. Das teilte eine Landkreis-Sprecherin auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Im Schnitt hat das Emsland demnach pro Arzt rund 18.500 Euro gezahlt. In dieser Woche haben zwei weitere Ärzte und eine Ärztin ihre Förderbescheide bekommen: für zwei Hausarztpraxen in Dörpen und Lünne sowie eine gynäkologische Praxis in der Stadt Lingen.

