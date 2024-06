"L'Amour Toujours": Schüler singen rassistischen Text in Schüttorf Stand: 12.06.2024 15:04 Uhr In Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) sollen Schülerinnen und Schüler der Oberschule den Song "L'Amour Toujours" mit einem rassistischen Text gesungen haben. Nun ermittelt die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montag in der großen Pause. Schüler der Abschlussklassen feierten demnach das Ende ihrer Schulzeit. Ob die Schülergruppe, die das Lied gesungen hat, zur Abschlussklasse gehört, bestätigte die Polizei bisher nicht. Als die rassistischen Gesänge ertönten, soll die Polizei gerade für eine Präventionsveranstaltung an der Schule zu Besuch gewesen sein. Die Beamten führten eine Gefährderansprache durch und leiteten ein Strafverfahren ein. Zunächst hatten die Grafschafter Nachrichten berichtet.

Vorfall soll mit der Polizei aufgearbeitet werden

Die Regionalen Landesämter für Schule und Bildung zeigten sich entsetzt über den Vorfall und betonten, es gebe eine Nulltoleranzpolitik für menschenverachtendes Verhalten. Provozieren zu wollen oder Alkohol getrunken zu haben, seien keine Ausreden für rassistische Parolen, heißt es von den Behörden. Welche Konsequenzen es über das Strafverfahren hinaus für die Schülerinnen und Schüler gibt, müsse die Schule entscheiden, so das Landesamt. Man arbeite eng mit der Polizei zusammen, um den Vorfall aufzuklären und eine Wiederholung in Zukunft zu verhindern. Dazu soll es auch weitere Präventionsveranstaltungen geben. Ähnliche Vorfälle hatte es in der Region bereits in Löningen (Landkreis Cloppenburg) und Messingen (Landkreis Emsland) gegeben.

Weitere Informationen "L'Amour Toujours": Fast 30 Fälle in Niedersachsen polizeibekannt Bekannt ist das Phänomen rassistischer Parolen zu dem Party-Song seit November, wie das LKA auf NDR Anfrage mitteilte. Im Mai stiegen die Fallzahlen massiv. (10.06.20 mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.06.2024 | 13:30 Uhr