Stand: 26.06.2023 13:38 Uhr Kunstaktion: Galeria-Kaufhof mit Jutesäcken verhüllt

Die Kunstaktion am Galeria-Kaufhofgebäude am Osnabrücker Neumarkt startet am 8.Juli, doch schon jetzt hängen erste Stoffbahnen. Bereits seit Ende Mai näht Ibrahim Mahama Jutesäcke aneinander, gemeinsam mit freiwilligen Helfern. Der Künstler aus Ghana setzt sich in seiner Installation mit Handelsrouten zwischen Osnabrück und dem afrikanischen Kontinent auseinander. Die Säcke wurden für den Handel genutzt, um beispielsweise Kaffee, Reis, Bohnen oder Kohle zu Märkten zu transportieren. Außerdem möchte er mit seiner Kunst auf die Einflüsse Europas auf die ghanaische Wirtschaft und Kultur aufmerksam machen. Betreten kann man die Kunstinstallation nicht, es gibt aber ein Begleitprogramm in der Kunsthalle Osnabrück.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kunsthandwerk Architektur