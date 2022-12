Stand: 14.12.2022 19:44 Uhr Kuh läuft durch Diepholzer Innenstadt - Bahnverkehr gesperrt

Eine Kuh hat am Mittwoch die Innenstadt von Diepholz aufgemischt. Die Kuh sei am Vormittag plötzlich über mehrere Straßen gelaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Das Tier sei mit einem Auto zusammengestoßen und habe die Schiebetür eines Geschäfts beschädigt. Der Bahnverkehr musste zwischenzeitlich gesperrt werden, weil die Kuh sich in der Nähe der Gleise aufhielt. Nach etwa drei Stunden wurde die Kuh mit einem Betäubungsgewehr ruhiggestellt und abtransportiert. Wie schwer das Tier verletzt wurde, war zunächst noch unklar. Der Besitzer der Kuh sei aber laut Polizei ermittelt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.12.2022 | 06:30 Uhr