Kriminelle Clans schüchtern Polizisten ein

"Wir wissen, wo du wohnst. Wir wissen wo deine Kinder zur Schule gehen." Kriminelle Familienclans versuchen offenbar zunehmend auch Polizisten in Niedersachsen einzuschüchtern. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)". Demnach seien Polizisten im privaten Umfeld bedrängt worden. Das bestätigte auch Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück, NDR 1 Niedersachsen.

Verfolgt und eingeschüchtert

Vor dem Haus eines Kollegen habe über mehrere Stunden ein auffälliges Fahrzeug geparkt, so Ellermann. Als der Polizist den Fahrer ansprach, habe dieser geantwortet, er wolle nach dem Rechten sehen. In anderen Fällen sei ein Polizist nach dem Dienst auf dem Nachhauseweg verfolgt worden; in einem Fitnessstudio sei ein Kollege, der mit seinem Sohn dort trainierte, von einem Clanmitglied gefragt worden, ob der Junge sein Sohn sei, so der Sprecher weiter. Auf subtile Art und Weise werde versucht, Kollegen einzuschüchtern.

Rechtliche Grauzone

Der Osnabrücker Polizeipräsident Michael Maßmann beklagte in der "NOZ" zudem, dass sich die Beamten nur schwer zur Wehr setzen könnten. Die Clanmitglieder bewegten sich in einer rechtlichen Grauzone. Hier sei der Gesetzgeber gefragt. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, unterstützte die Forderung. Würden einzelne Polizeibeamte unter Druck gesetzt, gelte es für den Rechtsstaat, zu handeln, dann seien letzte Grenzen eindeutig überschritten.

