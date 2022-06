Stand: 09.06.2022 12:10 Uhr Kontrollen: Zwei von drei Radfahrern verstoßen gegen Regeln

Die Polizei hat bei Kontrollen des Radverkehrs in Osnabrück zahlreiche Verstöße festgestellt. Mehr als zwei von drei der kontrollierten Radfahrerinnen und Radfahrer hielten sich laut Polizeidirektion nicht an die Verkehrsregeln. In den meisten Fällen waren sie auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen unterwegs. Laut Polizei räumten die Betroffenen in vielen Fällen Unkenntnis über die Verkehrsregeln in diesen Bereichen ein. Insgesamt hat die Polizei rund 150 Personen kontrolliert, darunter auch Pedelec- und E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer.

