Kontrolle im Landkreis Osnabrück: Verstöße bei vielen Radfahrern

Bei einer Großaktion in Stadt und Landkreis Osnabrück stellte die Polizei bei etwa jeder zweiten Kontrolle Verstöße fest. Das teilt die Polizei mit. Die Beamten hielten demnach am Montag die Fahrer von knapp 650 Fahrrädern und E-Rollern sowie rund 130 anderen Fahrzeugen an. In etwa 380 Fällen hatten sie etwas zu beanstanden. Die häufigsten Verstöße waren den Angaben zufolge Fahren auf dem Gehweg, Fahrer, die ihr Handy unterwegs nutzten oder Mängel an der Fahrradbeleuchtung. Ein 16-Jähriger wurde zudem mit einem auf 45 km/h frisierten E-Scooter erwischt. Die Polizei hat das Fahrzeug beschlagnahmt.

