ADAC: Gute Bedingungen für Fahrradpendler rund um Hannover Stand: 10.10.2024 06:00 Uhr Wo können Fahrradpendler ihr Bike an Bahnhöfen sicher, komfortabel und trocken abstellen? Der Automobilclub ADAC hat in Deutschland 80 Bahnhöfe getestet. Hannovers Umland schneidet gut ab.

Wer mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit oder zum Einkaufen nach Hannover kommt, ist gut versorgt. Der ADAC hat im Sommer die Fahrradparkplätze an 80 Bahnhöfen im Umfeld von zehn deutschen Großstädten untersucht. Dabei ging es um die Kapazitäten, kurze Wege zum Gleis, Abstellmöglichkeiten, abschließbare Anlagen, Überdachung und Sonderausstattung wie Schließfächer, Lademöglichkeiten oder Wartungsstationen. Besonders gut schnitten demnach die untersuchten Bahnhöfe im Umland von Hannover ab. Neben dem Testsieger Sarstedt bekam der Bahnhof Schwarmstedt ebenfalls die Gesamtnote "sehr gut", eine gute Bewertung gab es für die Bahnhöfe Bad Münder, Ronnenberg, Algermissen, Bad Nenndorf und Ehlershausen.

Die Ergebnisse für die Region Hannover im Einzelnen:

Sarstedt

Der Bahnhof Sarstedt verfügt über 340 Abstellplätze, die laut ADAC alle die Möglichkeit bieten, das Rad am Rahmen anzuschließen. Besonders positiv ist dieser Bahnhof demnach bei der Sonderausstattung aufgefallen: Es gibt Schließfächer für Fahrradhelme oder Regenkleidung sowie Lademöglichkeiten für E-Bikes. Sarstedt ist mit der Note "sehr gut" bundesweiter Testsieger

Schwarmstedt

Auch Schwarmstedt sicherte sich die Note "Sehr gut", der Bahnhof punktet mit seiner Fahrradgarage, in der 50 gesicherte Plätze vorhanden sind. Abzüge gab es lediglich für die fehlende Sonderausstattung.

Bad Münder

In Bad Münder befindet sich die kleinste Bike+Ride-Anlage der getesteten Bahnhöfe rund um Hannover. 49 Abstellplätze, davon 37 überdacht. Die restlichen Plätze bieten lediglich die Möglichkeit, das Rad am Vorderrad anzuschließen. Für diesen "Felgenkiller" gab der ADAC Abzüge.

Ronnenberg

Ronnenberg bietet mit seinem insgesamt 52 Abstellplätzen am Bahnhof genug Platz, aber es mangelt nach Ansicht der Tester an Schutz. Nur 22 Plätze seien überdacht, gesicherte Plätze, zum Beispiel in einer Fahrradgarage, gebe es gar nicht.

Algermissen

In Algermissen gibt es am Bahnhof insgesamt 95 Abstellplätze, davon sind 80 überdacht. Leichte Abzüge gab es, weil der Bahnhof nicht direkt am Parkplatz liegt. Dafür sind die Lademöglichkeiten für E-Bikes vorhanden.

Bad Nenndorf

In Bad Nenndorf parken Fahrradpendler unmittelbar am Bahnhof. Es sind 198 Abstellplätze vorhanden, davon sind 100 überdacht. Gesicherte Plätze gibt es nicht.

Ehlershausen

Von den 112 Abstellplätzen am Bahnhof von Ehlershausen bieten alle die Möglichkeit, das Rad am Rahmen anzuschließen, 76 von ihnen sind überdacht. Negativ wurde hier angemerkt, dass man von der Abstellanlage zum Teil mehr als 50 Meter zum Bahnhof zurücklegen müsse.

Von den bundesweit getesteten Bahnhöfen wurden rund zwei Drittel mit "sehr gut" oder "gut" bewertet, die übrigen erhielten die Note "ausreichend", fünf lediglich ein "sehr mangelhaft".

