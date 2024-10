Stand: 17.10.2024 09:29 Uhr Studie untersucht Radverkehr: Hier stockt es in Osnabrück

Bei einer Forschungsstudie ist der Radverkehr in Osnabrück untersucht worden. Die Studie ist ein Projekt von mehreren Universitäten und wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Das Ergebnis ist eine interaktive Stadtkarte, in der für einzelne Straßen und Knotenpunkten Noten von A bis F vergeben wurden. An einigen Knotenpunkten, wie um den Osnabrücker Hauptbahnhof herum, verlieren Radfahrer viel Zeit, etwa beim Abbiegen. Auch die Qualität der Fahrbahnoberfläche ist schlecht. An vielen Orten im Stadtgebiet können Radfahrer aber auch schnell und komfortabel durchfahren. Für die Erhebung wurden über 230 Bürgerinnen und Bürger mit speziellen Fahrradsensoren ausgestattet, die damit in Osnabrück knapp 80.000 Kilometer abgefahren sind. So können laut Stadt konkrete Empfehlungen abgeleitet werden, wie der Radverkehr an dieser jeweiligen Stelle verbessert werden kann.

