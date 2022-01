Stand: 17.01.2022 15:24 Uhr Kollision: Transporter mit Schulkindern rutscht in Graben

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Transporter sind am Montagmorgen in Osterwald in der Grafschaft Bentheim fünf Menschen leicht verletzt worden. Der Transporter war nach Angaben der Polizei als Schulbus mit fünf Kindern unterwegs. Ein Pkw-Fahrer habe beim Abbiegen den Schulbus übersehen, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Transporter in einen Graben rutschte. Zwei elfjährige Kinder, ein 14-jähriges Kind und der Schulbusfahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auch der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Schaden in noch nicht bezifferter Höhe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.01.2022 | 15:00 Uhr