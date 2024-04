Stand: 30.04.2024 09:15 Uhr Königstag in den Niederlanden: Deutsche feierten mit den Nachbarn

Am "Koningsdag", dem Nationalfeiertag der Niederlande, haben am Samstag zigtausende Besucher den 57. Geburtstag des niederländischen Königs im grenznahen Emmen gefeiert - darunter auch viele aus Deutschland. Deshalb waren deutsche und niederländische Polizisten gemeinsam im Einsatz, um für die Menschen in unterschiedlichen Sprachen ansprechbar zu sein. Das hatte die Polizeidirektion Osnabrück im Vorfeld mitgeteilt. Demnach unterstützten insgesamt sechs Beamte aus Lingen (Landkreis Emsland), Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim), Bunde (Landkreis Leer) und Leer ihre niederländischen Kollegen in Emmen. Ein Radlerteam in orangefarbenen Trikots geleitete den Bus der Königsfamilie ins Zentrum der Stadt. Dort fand der offizielle Jubelempfang für König Willem-Alexander sowie Königin Máxima (52) und die Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane statt. Seit 2013 ist Willem-Alexander König der Niederlande.

VIDEO: Emsland: Konigsdag an Deutsch-Niederländischer Grenze (3 Min)

