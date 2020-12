Stand: 16.12.2020 12:19 Uhr Klosterkammer gibt Geld für Berner-Orgel in Osnabrück

Die katholische Kirchengemeinde Sankt Johann in Osnabrück bekommt 100.000 Euro von der Klosterkammer Hannover. Von dem Geld soll die Berner-Orgel von 1787 restauriert werden. Landesweit fördert die Klosterkammer zehn kirchliche, soziale und bildungsbezogen Projekte mit mehr als 750.000 Euro. Das Geld stammt nach Angaben der Behörde aus zwei von ihr verwalteten öffentlich-rechtlichen Stiftungen. Weitere 100.000 Euro gehen an den Caritasverband Südniedersachsen für ein Spiel- und Lerngelände auf dem "Inklusiven Campus" in Duderstadt. Knapp 90.000 Euro erhält das Obdachlosen-Modellprojekt "Wohnen und dann..." der Stiftung "Ein Zuhause" in Hannover.

