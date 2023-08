Stand: 14.08.2023 11:32 Uhr Klimafreundliche Biogasanlage soll 7.000 Haushalte versorgen

Eine neue Biogasanlage in Bohmte (Landkreis Osnabrück) soll künftig bis zu 7.000 Haushalte mit klimafreundlichem Gas versorgen. Laut Landkreis wird eine Biomethan-Firma aus Bohmte neue Pächterin freier Gewerbeflächen im Hafen Wittlager Land. Das Unternehmen NDEnergie soll schon bald mit dem Bau beginnen. Aktuell rechne man mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr, so die Sprecherin der Hafen Wittlager Land. Die Anlage verarbeitet hauptsächlich Mist aus der Geflügelhaltung sowie Grünschnitt und soll gut 80 Millionen Kilowattstunden Reingas produzieren, das direkt in das öffentliche Gasnetz eingespeist werde. Das Biogas soll später nur für Haushalte im Wittlager Land bereitstehen, so die Hafen-Sprecherin.

