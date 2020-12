Stand: 17.12.2020 08:02 Uhr Kinosessel als Geschenk: Abholung wohl erst im Januar

Ausgemusterte Kinosessel könnten ein außergewöhnliches Weihnachtsgeschenk sein, wenn sich Niedersachsen wie die Bundesrepublik nicht im Lockdown befände. Verkauft werden die alten Sessel normalerweise vom Osnabrücker Kinobetreiber Meinolf Thies. Die ausgemusterten Sessel stammen aus einem kürzlich renovierten Kino in Bergen auf der Ostseeinsel Rügen. Weil die Nachfrage nach Hunderten der ausgemusterten Kinosessel auf Rügen auch Corona-bedingt gering ausfiel, nutzen die Kinobetreiber die Transportkapazitäten der an der Renovierung beteiligten Handwerksbetriebe. Ein Lastwagen mit Kinosesseln ging an den Niederrhein. Weil der Thekenbauer aus Osnabrück kam, kamen 126 Kinosessel in die niedersächsische Universitätsstadt, erzählt Thies. Bereits im vergangenen Jahr verkaufte Thies einen Teil ausgemusterte Kinosessel nach einer Renovierung in Osnabrück, und das mit großem Erfolg: "Die Stadt ist studentisch geprägt und unter Studenten ist so etwas auch ein schönes Weihnachtsgeschenk." Gut die Hälfte der Sessel sei schon verkauft worden. Weitergehen werde es aber wohl erst im Januar - der erneute Lockdown erlaube im Moment nicht, dass Kunden ins Foyer kämen, sich die Sessel aussuchen und verladen.

