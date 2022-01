Kinder im KZ Theresienstadt: Zeichnungen, Gedichte und Texte Stand: 20.01.2022 14:37 Uhr

Die Ausstellung "Kinder im KZ Theresienstadt" des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933 - 1945 soll an das Schicksal dieser Kinder erinnern. Sie wird im Erich Maria Remarque-Friedenszentrum in Osnabrück ab dem 27. Januar gezeigt - dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen in Theresienstadt entstandene Zeichnungen, Gedichte und Texte - erstellt von Kindern über ihr Leben im KZ. Dokumentiert werden auch Texte von Überlebenden. Außerdem wird über Theresienstadt und Auschwitz informiert.

"Sie kamen auch aus unserer Nachbarschaft"

Die meisten der nach Theresienstadt deportierten Kinder wurden später in Auschwitz ermordet. "Sie kamen auch aus unserer Nachbarschaft" lautet der Titel der letzten Tafel der Ausstellung. Sie ist dem Gedenken aller Kinder gewidmet, die Theresienstadt erleiden mussten. Zumindest die aus Deutschland deportierten Kinder werden hier mit ihren Namen, Lebensdaten und den Orten genannt, aus denen sie abtransportiert wurden.

Die Ausstellung im Erich Maria Remarque-Friedenszentrum ist bis zum 18. April immer Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr zu sehen, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

