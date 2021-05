Stand: 17.05.2021 12:58 Uhr Kernkraftgegner protestieren vor AKW Emsland in Lingen

Atomkraftgegner wollen am Montag in Lingen vor dem AKW Emsland demonstrieren. Sie bemängeln, dass bei der aktuellen Revision Heizrohre nicht erneut überprüft würden - dort waren in der Vergangenheit Schäden festgestellt und behoben worden. Der Elternverein Restrisiko Emsland wirft dem Betreiberkonzern RWE Fahrlässigkeit vor.

