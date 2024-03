Stand: 19.03.2024 09:53 Uhr KZ Börgermoor: Buch mit Zeitzeugen-Berichten erschienen

Das NS-Konzentrationslager Börgermoor ist durch das dort 1933 entstandene Lied der "Moorsoldaten" international bekannt geworden - jetzt ist in Surwold (Landkreis Emsland) ein neues Buch über das KZ erschienen. Verfasst hat es Ewald Mescher aus Surwold. Der 76-jährige sagt, in der Region sei bislang zu wenig über das Lager bekannt. "Wir sind im Prinzip ahnungslos." In langjährigen Recherchen habe er historische Aufnahmen und Zeitzeugen-Berichte zusammengetragen. Die ersten 300 Exemplare seines Buchs mit dem Titel "Blumen vor der Hölle" sind kurz nach dem Erscheinen bereits vergriffen - eine Neuauflage ist geplant.

Die Emslandlager Nicht nur in Esterwegen, sondern in 14 weiteren Orten im Emsland und der Grafschaft Bentheim unterhielt das NS-Regime zwischen 1933 und 1945 Gefangenenlager. Drei davon (Börgermoor, Esterwegen, Neusustrum) waren bis 1936 Konzentrationslager und wurden von der SS bewacht. In den Lagern waren insgesamt etwa 200.000 Menschen inhaftiert - politische Häftlinge, Straf- und Kriegsgefangene. Sie alle litten unter schlechten Lebensbedingungen und brutaler Gewalt. Mehr als 20.000, überwiegend sowjetische Kriegsgefangene, starben oder wurden getötet.

