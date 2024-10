Stand: 21.10.2024 10:40 Uhr KI im Mittelstand: Millionen für Osnabrücker Forschungszentrum

Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) mit Sitz in Osnabrück will erforschen, wie Künstliche Intelligenz in mittelständischen Unternehmen eingesetzt werden kann. Im Frühjahr 2025 soll dazu ein bundesweit einmaliges Reallabor starten. Für das Projekt bekommt das DFKI nun 8,3 Millionen Euro Fördergeld, das teilten der Bund, das Land Niedersachsen und das Zentrum gemeinsam mit. In dem Reallabor sollen Unternehmen beraten, wo und wie KI im Mittelstand die Arbeit effizienter machen kann. Experten sähen darin großes Potenzial, heißt es in der Mitteilung. Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) sehe in Osnabrück einen idealen Standort für dieses Projekt, weil die Wirtschaft dort stark vom Mittelstand geprägt sei. Der Bund stellt den Großteil der Fördersumme.

