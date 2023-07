Wirtschaftsminister Lies wirbt für mehr Einsatz von KI Stand: 20.07.2023 15:28 Uhr Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) wirbt für mehr Engagement und Offenheit bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft. Deutschland solle eine Vorreiterrolle einnehmen.

Der Minister war am Donnerstag im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Osnabrück zu Besuch. Lies habe den Eindruck, dass es in vielen Unternehmen noch eine Hemmschwelle gebe, KI zu nutzen. "Da ist noch Luft nach oben", sagte der SPD-Politiker. Lies sieht Deutschland an einem Scheideweg. "Ich glaube, nur wenn wir offen auf diese Technologie eingehen und diese in die Unternehmen bringen, haben wir eine echte Zukunftsperspektive", so der Minister.

VIDEO: Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft (06.06.2023) (3 Min)

KI könnte Position in der Wirtschaft weiter verbessern

Der Minister möchte die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft noch weiter vorantreiben. Der Einsatz von KI helfe vor allem den kleinen und mittelständischen Unternehmen, eine starke Position, die Deutschland auf dem internationalen Markt habe, auch weiterzuentwickeln, so der Minister.

Olaf Lies: Deutschland soll Vorreiterrolle einnehmen

Es sei wichtig, dass Deutschland bei diesen Themen eine Vorreiterrolle einnehme, sagte Lies weiter. Die Forschenden im DFKI entwickeln nach eigenen Angaben Technologien, die die Arbeit erleichtern, ohne dabei Jobs wegzunehmen. Das Institut untersucht, wie kleine und mittelständische Unternehmen sowie die Landwirtschaft von dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) profitieren können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.07.2023 | 15:00 Uhr