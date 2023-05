Stand: 08.05.2023 08:52 Uhr Judenretter Hans Georg Calmeyer: Museum wird später eröffnet

Das geplante neue Museum erinnert an den Osnabrücker Judenretter Hans Georg Calmeyer. Eröffnet werden soll es im kommenden Jahr. Das hat die Stadt auf NDR Anfrage mitgeteilt. Zunächst war der Start für November geplant. Das Haus trägt den Titel "Die Villa_Forum für Erinnerungskultur und Zeitgeschichte". Der Titel ist umstritten und wurde nach langer Debatte Ende April vom Stadtrat festgelegt. Hans Georg Calmeyer war Rechtsanwalt. Während der deutschen Besatzung der Niederlande im dritten Reich hat er als Mitarbeiter der Besatzungsbehörde in Den Haag mehr als 3.000 Jüdinnen und Juden vor der Deportation in den Tod bewahrt.

