Stand: 23.06.2020 14:04 Uhr Integrationspreis 2020 geht an vier Initiativen

Vier Initiativen haben für außergewöhnliche Projekte zur Integration von Geflüchteten in den Bereichen Musik, Kunst und Kultur den Niedersächsischen Integrationspreis 2020 erhalten. Ministerpräsident Stephan Weil und die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf (beide SPD), gaben am Dienstag in Hannover die Preisträger bekannt. Die mit jeweils 6.000 Euro dotierten Preise gingen an das Osnabrücker Projekt "Sprache und Kunst", das Göttinger "boat people projekt", die evangelische Jugend des Kirchenkreises Harzer Land in Osterode sowie an den Verein "Internationaler Kultureller Jugend-Austausch" aus Hannover. Das Bündnis "Niedersachsen packt an", das sich für die Integration von Geflüchteten einsetzt, vergab zudem einen Sonderpreis in Höhe von ebenfalls 6.000 Euro. Der Preis erhielt der Verein "teatro regio" aus Northeim.

