Stand: 13.05.2024 15:13 Uhr Unterrichtsausfall nach Feuer in Schule in Georgsmarienhütte

Am Gymnasium Oesede (Landkreis Osnabrück) fällt seit Montag auf unbestimmte Zeit der Präsenz-Unterricht aus. Ein Brand hatte am Samstag einen Teil der Schule zerstört, teilte die Polizei mit. Das Feuer war im Obergeschoss der Schule in Georgsmarienhütte ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt. Wann der Unterricht wieder stattfinden kann, steht noch nicht fest.

