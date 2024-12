Stand: 05.12.2024 07:34 Uhr Initiative im Emsland fordert Erhalt des Krankenhauses in Thuine

In Thuine im Emsland kämpft nun auch eine Bürgerinitiative um den Erhalt des Krankenhauses. Anlass ist die für Ende Februar 2025 geplante Schließung des Elisabeth-Krankenhaus. Die Bürgerinitiatve wünscht sich nun vor allem mehr Unterstützung aus der Politik. Diese müsse sich verstärkt dafür einsetzen, dass Krankenhäuser erhalten bleiben, so ein Sprecher. Die Initiative hoffe noch immer auf einen neuen Investor. Für die Menschen in und rund um Thuine sei das Klinikum sowohl Arbeitgeber als auch Daseinsvorsorge. Eine erste Aktion plant die Bürgerinitiative am kommenden Wochenende. Dann wollen Menschen eine Lichterkette vom Kloster in Thuine zum Krankenhaus bilden - als Zeichen des Dankes für die Arbeit der Ärzte und Pflegekräfte. Die Geschäftsführung des Elisabeth-Krankenhauses hatte die Schließung Mitte November in einer Mitarbeiterversammlung bekannt gegeben. Die Klinik gehört zum Nils-Stensen-Verbund.

Weitere Informationen Elisabeth-Krankenhaus in Thuine wird geschlossen Das gab die Geschäftsführung in einer Betriebsversammlung bekannt. Eine Sanierung des insolventen Hauses war gescheitert. (22.11.2024) mehr

Weitere Informationen Krankenhaus Thuine weit im Minus: Insolvenzverfahren beginnt Das Haus im Emsland hatte zuletzt fünf Millionen Euro Defizit verzeichnet. Wie soll es nun finanziell weitergehen? (24.06.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.12.2024 | 06:30 Uhr