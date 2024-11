Stand: 22.11.2024 09:15 Uhr Elisabeth-Krankenhaus in Thuine wird geschlossen

Das Elisabeth-Krankenhaus in Thuine im südlichen Emsland wird Ende Februar geschlossen. Das haben die Geschäftsführer in einer Betriebsversammlung mitgeteilt. Bereits im Juni hatte das Haus Insolvenz angemeldet, es sollte aber in Eigenregie mit den Schwerpunkten Orthopädie und Geriatrie saniert werden. Ein tragfähiges Konzept dafür habe vorgelegen, so Geschäftsführer Eric Coordes. Dann hätten jedoch mehrere Ärzte gekündigt und der Umsatz sei zurückgegangen. Einen Trägerwechsel lehnte das Land Niedersachsen vor einigen Tagen ab. Das habe letztlich die Entscheidung zur Schließung herbeigeführt. Patienten müssen künftig über die Notaufnahmen der umliegenden Kliniken versorgt werden. Erhalten bleiben vorläufig nur ein Hospiz, eine ambulante Palliativstation und eine Pflege-Einrichtung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik