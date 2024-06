Stand: 24.06.2024 07:16 Uhr Krankenhaus Thuine weit im Minus: Insolvenzverfahren beginnt

Am Elisabeth-Krankenhaus Thuine (Landkreis Emsland) beginnt in dieser Woche das Insolvenzverfahren in Eigenregie. Während des sogenannten Schutzschirmverfahrens soll der Standort finanziell saniert werden. Das Krankenhaus hatte das vergangene Jahr mit einem Minus von fünf Millionen Euro abgeschlossen. Die Geschäftsführung bleibt während der Verfahrens im Amt. Alle Gehälter werden drei Monate lang von der Arbeitsagentur gezahlt. Danach entscheidet sich, ob und wie eine Weiterführung möglich ist. Das Krankenhaus gehört den Niels-Stensen-Kliniken an. Der Konzern hatte in der vergangen Woche harte Sparmaßnahmen angekündigt.

