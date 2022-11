Stand: 15.11.2022 09:07 Uhr IG Metall erwartet 3000 Streikende in Osnabrück und Papenburg

Die Tarifgespräche für die Metall- und Elektro-Industrie sind festgefahren – auch die vierte Verhandlungs-Runde zwischen IG Metall und Arbeitgebern endete am Freitag ohne Ergebnis. Jetzt erhöht die Gewerkschaft den Druck und plant für Mittwoch Warnstreiks in allen Betrieben der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Zu zentralen Kundgebungen in Osnabrück und Papenburg (Landkreis Emsland) erwartet die IG Metall am Vormittag rund 3.000 Streikende. Protestzüge starten in Osnabrück beim VW-Werk und dem Kupfer-Verarbeiter KME. Und in Papenburg unter anderem bei der Meyer Werft. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber wollen bislang einmalig 3.000 Euro zahlen.

