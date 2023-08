Hund beißt Frau in Osnabrück - Hundehalterin läuft weg Stand: 20.08.2023 15:23 Uhr In einer Kleingartenanlage in Osnabrück ist eine Frau laut Polizei von einem Hund im Bereich des Kopfes gebissen und verletzt worden. Die Beamten suchen nach der Halterin des Hundes.

Die etwa 30 Jahre alte Besitzerin des Tiers habe sich nach dem Biss am Freitagabend schnell entfernt, ohne Hilfe anzubieten, teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Vor dem Angriff habe eine 53-Jährige beobachtet, wie der angeleinte Hund eine Katze attackierte. Nachdem diese fortgelaufen war, habe der Hund die Frau angesprungen und gebissen. Die 53-Jährige ließ die Verletzungen später in einem Krankenhaus behandeln.

Polizei sucht weiß gekleidete Halterin mit weißem Hund

Den Angaben zufolge trug die Hundehalterin eine weiße Hose und eine weiße Bluse. Bei dem Hund handele sich mutmaßlich um eine Art Bulldogge, hieß es. Das bis zu 40 Zentimeter große Tier hat ein kurzes weißes Fell und eine platte Schnauze. Hinweise nummt die Polizei unter der Telefonnummer (0541) 327 22 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.08.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere