Stand: 19.06.2023 12:10 Uhr Hund beißt Kleinkind in den Arm - Ermittlungen gegen Halterin

Ein Hund hat in Brake (Landkreis Wesermarsch) ein Kleinkind angegriffen und in den Arm gebissen. Der zweijährige Junge wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun gegen die 20 Jahre alte Halterin des Hundes. Dabei geht es um fahrlässige Körperverletzung, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte sich der Junge mit seinen Eltern am späten Sonntagnachmittag vor einer Eisdiele aufgehalten. Dort habe der Hund das Kind "unvermittelt" gebissen, hieß es. Anschließend habe die Mutter mit dem Kind ein Krankenhaus aufgesucht.

